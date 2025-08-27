Льготы и денежная помощь отличаются в зависимости от статуса военнослужащего.

Каждый военный в Украине, который защищает свое государство, имеет право на льготы и денежную помощь. Более того, участникам боевых действий может быть выдана земля для УБД - 2025 год снова показал, что воины получают ее бесплатно. Для семей военнослужащих также предоставляются льготы.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объяснила, кому скорее выплатят средства - участнику войны, лицу с инвалидностью или УБД - льготы и другие бонусы.

Какие есть льготы участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и участникам войны

Воронкова рассказала, что льготы для военнослужащих предоставляются обязательно при определенных условиях, но их размер зависит от статуса. Адвокат разделила военных в этом контексте условно на три группы.

Участники боевых действий (УБД)

По словам эксперта, льготы для участников боевых действий очень разные, воины с таким статусом имеют право:

бесплатно ездить в общественном транспорте;

получить 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, 75% скидки на пользование жильем, 75% скидки на топливо для обогрева домов (если нет централизованного отопления);

раньше выйти на пенсию;

получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от того, какой у них стаж работы;

получить заем на реконструкцию или строительство;

первоочередно вступать в жилищно-строительные кооперативы, садоводства;

на территории других государств могут вне конкурса поступить, в частности, в учреждения профессионального технического образования;

бесплатно получать лекарства и протезировать зубы.

Кроме того, говорит Воронкова, их ежемесячное денежное содержание, пенсия или государственная социальная помощь повышается на 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году - это примерно 500 гривен). Для них установлена также единовременная денежная выплата ко Дню Независимости Украины (ранее было около 1,5 тыс. гривен).

Лица старше 85 лет, которые имеют УБД, также могут бесплатно получать лекарственные средства и делать первоочередное протезирование.

Лица с инвалидностью вследствие войны

Адвокат считает, что лица, получившие инвалидность вследствие участия в войне против РФ, имеют реальную возможность получить средства на приобретение собственного жилья:

"Пока сейчас участники боевых действий в очередях на получение жилья и неизвестно когда им его предоставят, а лица с инвалидностью вследствие войны реально могут получить средства на покупку жилья от местных властей на территории, на которой проживают".

Еще для лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрено санаторно-курортное лечение или раз в два года они могут получить вместо него денежную компенсацию. Кроме того, для них предусмотрена скидка в размере 100% за пользование жильем и на квартирную плату и на коммунальные услуги, бесплатный капитальный ремонт собственных жилых квартир и домов.

Также лица с инвалидностью вследствие войны при исчислении военной пенсии имеют право на получение 60% (3 группа), 80% (2 группа), 100% (1 группа) от сумм денежного обеспечения, которое они имели во время службы, и у таких лиц доплата к пенсии составляет 25% от размера пенсионных выплат.

Участники войны

Третья категория, которая может получить льготы - это участники войны. Адвокат объяснила, что такие лица имеют право на:

бесплатное лечение, протезирование зубов;

обеспечение лечения в санаториях (или могут получить компенсации);

скидку за оплату пользования жильем в размере 50%, такая же скидка за оплату за пользование коммунальными услугами, такой же размер скидки на плату за отопление дома и топливо, которое для этого необходимо (к примеру, уголь, дрова).

Воронкова говорит, что главное отличие в льготах между участниками боевых действий, лицами, получившими инвалидность вследствие войны и участниками войны, заключается в скидке за оплату за пользование коммунальными услугами: для УБД - 75%, для лиц с инвалидностью вследствие войны - 100%, а для участников войны - 50%. Сейчас льготы в первую очередь и достаточно оперативно получают лица, имеющие статус лиц с инвалидностью вследствие войны.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

