Бесплатная земля участникам боевых действий предоставляется после сбора пакета документов.

Украинские защитники имеют ряд привилегий и скидок от государства за совершенный подвиг. Льготы УБД(участников боевых действий) включают право на передачу в их владение земли для строительства или фермерства. Мы составили подробную инструкцию, как получить земельный участок в Украине и какой пакет документ надо собрать.

Земля для УБД в 2025 году - кто получит бесплатно

О земельной льготе для военных говорится в четырнадцатой статье Закона "О статусе ветеранов войны". Участники боевых действий в первую очередь обеспечиваются земельным участком для постройки жилья и ведения хозяйства.

Однако 5 и 27 пункты Земельного Кодекса говорят, что бесплатная передача и продажа земли в Украине запрещена на время действия военного положения, в том числе и для военнослужащих. Из этого правила есть три исключения. Участок может быть передан в частную собственность, если:

был получен гражданином до первого января 2002 года, когда запрет вступил в силу;

на нем расположен жилой, дачный дом, хозяйственная постройка или гараж гражданина, претендующего на землю;

выделен владельцу земельного пая в натуре.

Сколько дают земли по УБД зависит от того, с какой целью её планируется использовать:

для индивидуального ведения сельского хозяйства - до 2 гектаров;

для занятия садоводством - до 0,12 гектара;

для строительства жилого сооружения - от 0,10 гектара в городах до 0,25 в селах;

для постройки дачи - до 0,10 гектара.

Таким образом, если военный владеет имуществом на желаемом участке или получил его в пользование до 2001 года и при этом ранее никогда не пользовался правом на получение надела, то может приватизировать землю на себя бесплатно и без очереди даже во время войны. Остальным категориям защитников нужно подождать окончания военного положения, чтобы воспользоваться льготой.

Как получить землю участнику боевых действий

Чтобы стать владельцем участка, защитнику нужно обратиться с ходатайством в орган местного самоуправления или отделение Госгеокадарста. В заявлении указывается размер и цель использования земли.

Больше деталей о том, как получить землю по УБД, назвал правовой навигатор "Принцип". Военным советуют приложить к заявке документ УБД, копию паспорта и идентификационного кода, а также графическое изображение земельного участка.

В течение 30 дней орган должен ответить отказом или согласием в отводе участка. Если ответ положительный, проект передается работникам землеустроительной организации. Документацию должны рассмотреть не более, чем за шесть месяцев. Проект нужно согласовать с органами, которые отвечают за участок.

На финальном этапе надел регистрируется в земельном кадастре, а новому владельцу предоставляется выписка с кадастровым номером и планом участка.

