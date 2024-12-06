В частности, последние заявления со стороны РФ могут свидетельствовать, что это заявка стартовых позиций для начала переговоров.

Переговоры о завершении войны могут начаться не раньше, чем в начале марта 2025 года. Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, есть ли шансы, что заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону имеют какой-то шанс быть серьезно рассмотренными.

"Это заявка стартовых позиций для начала мирных переговоров. Это Российская Федерация их заявляет. Мы с вами знаем, что по классике ведения переговоров, сначала выставляются просто нереальные требования для того, чтобы потом где-то откатиться на более-менее приемлемые для себя. То есть, то, что в очередной раз заявляет Лавров - это стартовые требования для того, чтобы услышал его господин Трамп и все европейские чиновники, и чтобы с этого только и начинали разговаривать", - сказал Ступак.

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Эксперт обратил внимание, что Лавров говорил о требовании, что по желанию России четыре области Украины должны отойти к россиянам, Украина должна отказаться от НАТО и не украинской территории не должно быть никаких баз.

"Я не знаю, остались ли те требования о сокращении Вооруженных сил Украины как это было в начале 2022 года, в начале полномасштабного (вторжения)", - сказал Ступак.

Он отметил, что россияне выразили свою позицию относительно начала мирного трека.

"Когда он начнется? Я так думаю, не раньше марта 2025 года", - считает Ступак.

Отдельно эксперт прокомментировал визит украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в США, где происходили встречи с представителями избранного президента Дональда Трампа и еще действующего президента Джо Байдена.

"Я более чем убежден, что эта делегация поехала в США показать, что Украина готова быть гибкой. Готова модифицировать свою позицию. Если раньше от президента была позиция только границы 1991 года, только полная победа над Российской Федерацией и восстановление территориальной целостности - сейчас президент говорит так, что мы понимаем, мы чувствуем, мы видим, что не можем выйти на границу 1991 года. У нас не хватает ресурса. Президент говорит: мы не можем вернуть Крым военным путем. То есть, таким образом он дает сигналы и знаки", - сказал Ступак.

Также он добавил, что хоть Украина и настаивает на приглашении в НАТО, но есть страны, которые говорят решительное "нет".

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для "мира" Украина должна отказаться от членства в НАТО, признать четыре области российскими, а также "защитить" русский язык, культуру и церковь.

3 декабря по случаю 30-летия со времени подписания Будапештского меморандума Министерство иностранных дел Украины заявило, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство нашей страны в НАТО. Украина официально отказывается от других гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что замораживание войны без ощутимого усиления Украины приведет к возвращению захватнических войск российского диктатора Владимира Путина через несколько лет с целью уничтожения Украины. Глава государства заявил, что переговоров о прекращении войны не может быть без усиления Украины достаточным количеством дальнобойного оружия и приглашения в НАТО.

По словам Зеленского, Украина стремится получить приглашение для получения членства в НАТО для всей территории Украины в международно признанных границах по состоянию на 1991 год, но никогда не будет просить размещения войск Альянса на украинской территории.

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