В МИД заявили, что Украина официально отказывается от других гарантий безопасности.

Единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство нашей страны в НАТО.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 30-летия со времени подписания Будапештского меморандума.

Отмечается, что Будапештский меморандум должен был обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. В МИД констатируют, что он не смог предотвратить агрессию РФ как государства, обладающего ядерным оружием, против нашей страны, которая от своего ядерного арсенала отказалась.

Видео дня

В ведомстве подчеркнули, что невыполнение Будапештским меморандумом своих функций привело к катастрофическому росту угроз безопасности не только для Украины, но и для других стран и регионов, в частности Европы, евроатлантического пространства, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и международного мира и безопасности в целом.

Как сказано в заявлении, сегодня Будапештский меморандум является "памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности".

"Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва. Эта ошибка должна быть исправлена. Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности, которые соответствуют ее весомому вкладу в глобальное ядерное разоружение и поддержание международного мира и безопасности. Обращаемся к США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины является только полноправное членство Украины в НАТО.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО. Приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции Украины. Это также единственный шанс остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения и восстановить доверие к ядерному разоружению. 30-летие со времени подписания Будапештского меморандума является удобным случаем для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору", - добавили в МИД.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой заявил, что самым большим антивоенным шагом может стать закрепление геополитической определенности курса на вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Он убежден, что без европейской и евроатлантической интеграции Украины справедливый мир невозможен.

Вас также могут заинтересовать новости: