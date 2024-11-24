Андрей Мельник рассказал, над чем сейчас должна усердно работать Украина.

Войну в Украине реально завершить уже в 2025 году, но для этого нужно создавать предпосылки, считает посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. По его словам, нынешняя дипломатия Украины на протяжении полномасштабной войны имеет одну серьезную проблему — распыление ресурсов.

"То есть мы продолжаем жить, конечно, в модусе войны, но мы не концентрируем, как говорят, всю силу ... там, где действительно она принесет положительный результат. Соединенные Штаты, Германия, ЕС - это должно быть с применением всего арсенала имеющегося, который у нас есть", - отметил он в интервью "Радио Свобода".

Мельник заявил, что если Украина "бросит все силы именно на эти направления", то у него есть ощущение, что именно в 2025 году война закончится. И подчеркнул, что нас ждет нечто подобное "новому мировому порядку", который был создан после проигрыша Франции в наполеоновских войнах.

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Также Мельник отметил, что вступление Дональда Трампа в должность президента США - это новый шаг для Украины.

"Может, я ошибаюсь, но это мое по крайней мере личное ощущение, что новая администрация США не оставит на произвол судьбы Украину по разным причинам", - заявил он.

По словам дипломата, Трамп стремится восстановить славу США и войти в летопись истории в качестве одного из самых успешных президентов этой страны. Поэтому он будет сфокусирован на кардинальном усилении влияние Соединенных Штатов в мире.

Сейчас у Украины есть шанс наладить контакт с будущими представителями администрации президента США, пока она находится в процессе формирования.

Другие новости о мирных переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что Путин готов к мирным переговорам с Трампом, но без территориальных уступок.

Кроме того, Трамп договорится о выгодном для Украины мирном соглашении.

"Эта война - из-за денег. Никто не хочет об этом говорить. Мы вернем свои деньги и обогатимся за счет редкоземельных металлов - и Украина тоже выиграет", - отметил Линдси Грэм.

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