Глава государства заявил, что переговоров о прекращении войны не может быть без усиления Украины достаточным количеством дальнобойного оружия и приглашения в НАТО.

Замораживание войны без ощутимого усиления Украины приведет к возвращению захватнических войск российского диктатора Владимира Путина через несколько лет с целью уничтожения Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Киеве.

Как подчеркнул Зеленский, он никогда не говорил о том, что потенциальное замораживание конфликта может быть хорошим вариантом для Украины.

"Если Украина получит замороженный конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, Путин придет через 2, 3 или 5 лет - я не знаю, потому что это зависит не от нас. Поэтому, он вернется и полностью нас уничтожит или попытается уничтожить", - отметил Зеленский.

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При этом, как подчеркивает президент, переговоры о прекращении огня могут быть только тогда, когда будет начато прекращение тяжелой фазы войны и когда Украина будет усилена партнерами.

В частности, Украина должна быть усилена в соответствии с Планом победы, в том числе достаточным количеством оружия, дальнобойного оружия разных типов и видов. По словам президента, Украина поделилась перечнем соответствующего вооружения с США и европейскими партнерами.

Кроме того, еще один важный пункт укрепления Украины - Украина должна получить приглашение к членству в НАТО.

"Когда мы будем иметь все эти элементы и когда будем крепкими - после этого мы должны разработать очень важную и понятную повестку дня встречи с тем или иным убийцей. Не имеет значения, с кем из них, или с их представителями. Это не имеет значения. Как по мне - это одно лицо. Поэтому, когда это будет у нас, конечно, мы можем сесть и говорить", - сказал Зеленский.

В то же время он объяснил, кто должен сидеть за столом переговоров.

"Конечно - россияне, Украина, и как я сообщил президенту (Антониу Кошти) - ЕС и НАТО. Почему? Потому что мы в будущем видим нас частью безопасности как ЕС, так и НАТО", - отметил Зеленский.

При этом, по его убеждению, самый сложный вопрос - чего именно должны касаться такие переговоры.

Потому что, как сказал Зеленский, если российская сторона не желает никакого мира, и не хочет, чтобы Украина была независимой в будущем, то о чем вести переговоры?

Он напомнил, что Украина стремится получить приглашение для получения членства для всей территории Украины, но никогда не будет просить размещения войск Альянса на украинской территории.

"Конечно, мы будем счастливы, если не будем сами против российского вторжения и Путина, потому что он с Северной Кореей, Ираном и другими союзниками (воюет), но мы сами. Да, имеем помощь наших партнеров, спасибо большое, но мы сами на поле", - отметил Зеленский.

При этом, он объяснил, почему Украина не будет просить отправку войск стран НАТО на войну.

"Если я подниму эту тему, немедленно половина наших союзников прекратит свою поддержку. Именно поэтому, я не могу рисковать", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления Зеленского во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета

Также президент заявил, что Украина никогда не признает российскую оккупацию украинских территорий и не согласится на членство в НАТО только для части территории. По его словам, лучшая гарантия безопасности для Украины - это НАТО, а экономическая гарантия - Европейский Союз.

Кроме того, Зеленский назвал страны, которые имеют скептическое отношение к возможности приглашения Украины в НАТО. По его словам, такими странами являются США, Венгрия и Германия.

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