Он снова уверяет, что Россия не начинала войну.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для "мира" Украина должна отказаться от членства в НАТО, признать четыре области российскими, а также "защитить" русский язык, культуру и церковь.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он сообщил, что между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией не ведутся боевые действия, однако продолжается гибридная война. Затем он начал рассказывать российскую версию войны против Украины, представляя Москву "защитницей" украинцев и повторяя тезисы пропаганды.

Основные заявления Лаврова в интервью:

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удар ракетой "Орешник" был сообщением США и Украине, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее "стратегического поражения";

Вашингтон не воспринял это как какую-то большую угрозу, но это был лишь тестовый запуск;

Москва готова посылать новые "сообщения", если Запад не сделает выводов;

РФ ненавидит даже мысль о ядерной войне с Соединенными Штатами;

Россия не намерена уничтожить украинский народ, потому что украинцы "братья и сестры" для россиян;

Украина никогда не должна быть членом НАТО или другого военного блока, не должна проводить иностранных учений и иметь военные базы на своей территории;

Киев должен признать Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области частями РФ;

в Украине должен находиться под защитой русский язык, русская культура и русская церковь;

На вопрос, сколько людей уже погибли в этой войне, Лавров сравнил потери гражданских в Украине и секторе Газа, назвав гибель украинцев "трагедией", а палестинцев - "катастрофой".

Интервью Лаврова Лаврову Карлсону

Как сообщал УНИАН, на этой неделе журналист, который ранее брал интервью у кремлевского правителя Путина, объявил о возвращении в Москву.

Он сообщил, что возьмет интервью у главы российского МИД, чтобы узнать, движутся ли Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация к "беспрецедентному конфликту".

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