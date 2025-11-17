В Минобороны разъяснили на какие отпуска имеют право военные во время действия военного положения.

Военнослужащим предоставляются ежегодные основные отпуска продолжительностью до 30 суток, но есть еще дополнительные отпуска. В частности за уничтожение вражеской техники.

В пресс-службе Министерства обороны отмечают, что право военнослужащих на отпуска, порядок их предоставления регулирует Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

В сообщении сказано, что военнослужащим предоставляются ежегодные основные отпуска продолжительностью до 30 суток, но при условии отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих в подразделении. При этом сохраняется денежное и материальное обеспечение. При этом отдельно может предоставляться время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Это время не может превышать двух суток в один конец.

Также отмечается, что основной отпуск может предоставляться частями при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 15 календарных дней. Военнослужащим, которые заболели во время ежегодного основного отпуска и нуждаются в стационарном лечении, он продлевается после выздоровления на количество неиспользованных дней. Для этого нужно получить справку от медицинского учреждения и заверить ее в региональном управлении Службы правопорядка или у руководителя городского или районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отпуск для УБД

Военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Он может предоставляться по решению командира.

Отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам

Его продолжительность не может превышать 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины. При этом сохраняется денежное обеспечение.

Отпуск за уничтоженную вражескую технику

Военнослужащим предоставляется дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику. Его общая продолжительность не должна превышать 15 календарных дней в год и зависит от вида уничтоженной техники. В частности, за уничтожение танка, БМД, БТР, КШМ, БМП, артиллерийской системы, САУ, РСЗО - по 3 дня, за средство контрбатарейной борьбы и броне- или грузовой автомобиль - по 2 дня.

Отпуск после освобождения из плена

Если военнослужащий, освобожденный из плена, изъявил желание продолжать службу, но нуждается в отдыхе, то по его желанию ему предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без деления на части.

Отпуск для лечения

Отпуск для лечения предоставляется по заключению ВВК в связи с болезнью, или после ранения. Срок такого отпуска определяется врачами. Все это время за военнослужащим сохраняется выплата денежного обеспечения.

Отпуск по уходу за ребенком

Такой отпуск предоставляется для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Денежное обеспечение не сохраняется.

Дополнительный отпуск в связи с обучением

Такой отпуск предоставляется военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, которые не имеют высшего образования и учатся в учреждениях высшего образования или профессионального предвысшего образования, кроме военных учебных заведений.

Отпуска для военных, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания

Для военнослужащих, поступивших на службу по контракту после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, не предусмотрен основной ежегодный отпуск. Но им может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам сроком до 10 дней.

История бойцов, которые 4 месяца провели на передовой

Как сообщал УНИАН, на стабилизационном пункте 33 отдельной механизированной бригады после нескольких попыток эвакуации встретили двух бойцов, которые более четырех месяцев находились на передовой, отражая российские атаки.

Отмечалось, что на счету каждого не менее 20 душ оккупантов.

Также отмечалось, что бойцов ждут государственные награды, которых они честно заслужили. А еще реабилитация, отпуск и долгожданная встреча с родными.

