Она отметила, что тут важно получить разрешение от командования и подтверждающие документы.

Военный может пойти в отпуск и поехать за границу при определенных обстоятельствах, но есть случаи, когда военному могут отказать вєтом праве.

Юрист Ольга Марко рассказала Фокусу, что делать в таком случае. Она отметила, что тут важно получить разрешение от командования и подтверждающие документы.

"Если военный хотел бы в период отпуска выехать за границу, например, к семье, то ему необходимо указать это в своем рапорте. Обязательно следует указать в какую именно страну военный планирует ехать. Такое разрешение командование может как предоставить, так и отказать", - сказала юрист.

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По ее словам, в случае положительного решения в приказе о предоставлении отпуска и отпускном билете дополнительно отмечают, что военному предоставлено право на выезд за границу. Без этих документов пограничники могут отказать в пересечении границы.

Специалист напомнила, что во время военного положения военные могут выехать в таких случаях:

для лечения;

из-за смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства военного;

для выполнения задач в сфере безопасности и обороны.

Марко добавила, что возникают ситуации, когда военным сложно получить отпуск. Часть ситуаций связана с рассмотрением самих рапортов - непринятие, несоблюдение сроков, потеря.

При отказе в отпуске юрист советует военному обращаться к непосредственному начальнику, если он не может решить вопрос, тогда к следующему прямому начальнику. "Так нужно идти к высшему командованию, ВСП и Минобороны", - сказала юрист.

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