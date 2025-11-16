В бригаде рассказали, что на счету каждого не менее 20 душ оккупантов.

На стабилизационном пункте 33 отдельной механизированной бригады после нескольких попыток эвакуации встретили двух бойцов, которые более четырех месяцев находились на передовой, отражая российские атаки. Об этом сообщили на странице подразделения в фейсбуке.

"Зашли и вышли вместе... На счету каждого не менее 20 душ оккупантов. А еще усталость, радость, утешение, а ныне и награда командира части", - говорится в сообщении.

Там отметили, что бойцов ждут также государственные награды, которых они честно заслужили "за мужество, которое проявили в обороне государства".

"А еще реабилитация, отпуск и долгожданная встреча с родными. Честь бойцам и удачного отдыха", - добавили в бригаде и показали фото встречи.

Как военные месяцами держат фронт

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский наградил двух отважных бойцов, которые непрерывно находились на позиции 165 суток. Отличие "Крест боевых заслуг" получили солдат Александр Аликсеенко и младший сержант Александр Тишаев. В мае-октябре 2025 года на окраине населенных пунктов Вербово, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области оба находились на одной из наблюдательных позиций.

В связи с этим издание Le Monde раскрыло проблему ротаций в ВСУ, которая все больше обостряется. Отмечалось, что бойцам часто приходится удерживали позиции в течение длительного времени, потому что невозможно провести ротацию. А причин для этого две. Первая - это российские дроны, которые ограничивают передвижение украинских военных, а вторая - нехватка личного состава, в том числе и из-за большого количества случаев самовольного оставления части (СЗЧ).

