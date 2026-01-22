Задержаны два агента РФ, разведывавшие последствия удара 'Орешником' по Львовской области

Ими оказались жители Мукачево Закарпатской области.

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки, которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовской области.

Как сообщили в СБУ, разведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.

"По заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетного обстрела, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах. Далее он передавал собранную информацию "старшему" агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали обоих корректировщиков одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, а другого – во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского "прилета".

Как отметили в СБУ, враг нуждался в информации о масштабах разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

Во время обысков у задержанных изъяты электронные устройства с доказательствами работы на российскую спецслужбу. Также СБУ перехватила разговоры одного из агентов с их куратором.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Удар "Орешником" по Львовской области

Поздно вечером 8 января российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области.

В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ заявили об атаке на объекты инфраструктуры. По данным военных, воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тыс. км в час по баллистической траектории.

В Минобороны РФ заявили, что намеренно нанесли удар этой ракетой в ответ на атаку по резиденции российского диктатора Владимира Путина, которую якобы провела Украина. Однако разведка США установила, что Украина не атаковала резиденцию Путина, как об этом сообщил Кремль.

