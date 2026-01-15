Российский дрон ударил по детской площадке в центре Львова (видео)

Под утро российские оккупанты атаковали Львов дронами, в результате чего в городе есть попадания.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. "Во Львове были слышны взрывы. Информацию уточняем", - сообщил он.
Позже Садовый добавил, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере в центре города. "Символическое место - то, чего агрессор боится больше всего", - прокомментировал городской голова и добавил, что обошлось без пострадавших.
"Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", - детализировал Садовый.
Также он добавил, что взрывной волной выбило окна в домах рядом - в частности, в корпусе политехники и жилых домах.
Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.
"Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38", - предупредил Садовый.
Как добавил местный телеграм-канал Львов 1256, из-за атаки дрона было повреждено 9 жилых домов, в частности, витражи в церкви св. Ольги и Елизаветы.
Удары РФ по Львову
Последний раз россияне атаковали Львов в ночь на 9 января. Тогда российские войска применили баллистическую ракету "Орешник". В Минобороны РФ даже заявили, что намеренно нанесли удар этой ракетой в ответ на атаку по резиденции российского диктатора Владимира Путина, которую якобы провела Украина.
Хотя разведка США установила, что Украина не атаковала резиденцию Путина, как об этом заявлял Кремль.