Российский дрон ударил по детской площадке в центре Львова (видео)

На той же локации находится памятник Степану Бандере.

Под утро российские оккупанты атаковали Львов дронами, в результате чего в городе есть попадания.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. "Во Львове были слышны взрывы. Информацию уточняем", - сообщил он.

Позже Садовый добавил, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере в центре города. "Символическое место - то, чего агрессор боится больше всего", - прокомментировал городской голова и добавил, что обошлось без пострадавших.

"Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", - детализировал Садовый.

Также он добавил, что взрывной волной выбило окна в домах рядом - в частности, в корпусе политехники и жилых домах.

Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.

"Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38", - предупредил Садовый.

Как добавил местный телеграм-канал Львов 1256, из-за атаки дрона было повреждено 9 жилых домов, в частности, витражи в церкви св. Ольги и Елизаветы.

Удары РФ по Львову

Последний раз россияне атаковали Львов в ночь на 9 января. Тогда российские войска применили баллистическую ракету "Орешник". В Минобороны РФ даже заявили, что намеренно нанесли удар этой ракетой в ответ на атаку по резиденции российского диктатора Владимира Путина, которую якобы провела Украина.

Хотя разведка США установила, что Украина не атаковала резиденцию Путина, как об этом заявлял Кремль.

