По словам жительницы одного из сел, тяжелая техника россиян ехала мимо ее дома в течение 15 часов.

Российская армия, которая на 36 дней оккупировала зону отчуждения, угрожала миру новой ядерной катастрофой, но трагедии удалось избежать. Россиянне сбежали вечером 31 марта 2022 года.

Журналисты проекта "Украинский Свидетель" пообщались с работниками зоны отчуждения после освобождения от оккупантов в начале апреля 2022 года, как только российскую армию выгнали из Киевской области.

Во время "хозяйствования" россияне грабили близлежащие деревни, вывозя из домов все, что только можно: холодильники, стулья и даже ковры. Первые несколько дней, как рассказали местные, оккупанты чувствовали себя самоуверенно.

Солдаты рыскали повсюду и искали бывших участников АТО: прямо на дороге раздевали до нижнего белья, проверяли татуировки, шрамы и следы от бронежилетов на плечах.

Местный егерь Василий рассказал о самолетах, которые заходили в украинское воздушное пространство со стороны Беларуси: "Они пускали ракеты, которые затем долетали в Киев. Сразу разворачивались и уезжали назад".

При этом жительница одного из соседних сел рассказала, что тяжелая техника россиян непрерывно ехала мимо ее дома в течение 15 часов.

Журналисты посетили село Страхолесье, которое находится недалеко от Чернобыля Населенный пункт более или менее уцелел во время оккупации, поскольку расположен немного в стороне от дороги, по которой оккупанты шли на столицу. Но мародеры добрались и сюда.

"Стояла новая техника, на которую еще даже документы не получили. В Чернобыле нет ни одного здания, которое бы они не ограбили. Они украли даже загрязненные радиацией КрАЗы", - возмущается местный житель Владимир

После русских солдат с обочины исчезли дорожные знаки, а с дороги – свежая разметка.

О мародерстве россиян во время оккупации рассказал также заместитель председателя государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук: "Состояние офисов и предприятий такое: каждое здание пережило мародерство. Офис агентства также разграблен, зайти в него можно только через черный ход, потому что парадный еще не проверен на наличие мин".

Оккупацию АЭС вспоминает ведущий инженер службы физической защиты. Говорит, россияне были в полном снаряжении колонной с БМП и бронированными грузовиками, БТРами и танками Т-72.

Российские солдаты покидали зону отчуждения, на тралах вывозя собственную избитую технику и украденные украинские сельхозмашины вместе с легковушками местных жителей. Отступая, они забрали в плен охранявших ЧАЭС нацгвардейцев. Часть из них уже вернулись домой во время нескольких обменов осенью и зимой. Но значительное количество защитников электростанции все еще в плену, вероятно, на территории России.

В марте прошлого года украинская разведка сообщала, что оккупационные войска готовят на территории ЧАЭС теракты. К счастью, этого не произошло: никаких повреждений, которые могли бы представлять радиационную опасность, на территории электростанции не обнаружили.

Российская оккупация Чернобыльской АЭС - что известно

24 февраля 2022 года Чернобыльску АЭС захватили российские войска.

31 марта 2022 года в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что оккупанты начали выходить из территории ЧАЭС.

1 апреля 2022 года член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивную почву", загрязнили свою технику и надышались радиоактивной пылью.

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