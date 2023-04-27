Российская армия, которая на 36 дней оккупировала зону отчуждения, угрожала миру новой ядерной катастрофой, но трагедии удалось избежать. Россиянне сбежали вечером 31 марта 2022 года.
Журналисты проекта "Украинский Свидетель" пообщались с работниками зоны отчуждения после освобождения от оккупантов в начале апреля 2022 года, как только российскую армию выгнали из Киевской области.
Во время "хозяйствования" россияне грабили близлежащие деревни, вывозя из домов все, что только можно: холодильники, стулья и даже ковры. Первые несколько дней, как рассказали местные, оккупанты чувствовали себя самоуверенно.
Солдаты рыскали повсюду и искали бывших участников АТО: прямо на дороге раздевали до нижнего белья, проверяли татуировки, шрамы и следы от бронежилетов на плечах.
Местный егерь Василий рассказал о самолетах, которые заходили в украинское воздушное пространство со стороны Беларуси: "Они пускали ракеты, которые затем долетали в Киев. Сразу разворачивались и уезжали назад".
При этом жительница одного из соседних сел рассказала, что тяжелая техника россиян непрерывно ехала мимо ее дома в течение 15 часов.
Журналисты посетили село Страхолесье, которое находится недалеко от Чернобыля Населенный пункт более или менее уцелел во время оккупации, поскольку расположен немного в стороне от дороги, по которой оккупанты шли на столицу. Но мародеры добрались и сюда.
"Стояла новая техника, на которую еще даже документы не получили. В Чернобыле нет ни одного здания, которое бы они не ограбили. Они украли даже загрязненные радиацией КрАЗы", - возмущается местный житель Владимир
После русских солдат с обочины исчезли дорожные знаки, а с дороги – свежая разметка.
О мародерстве россиян во время оккупации рассказал также заместитель председателя государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук: "Состояние офисов и предприятий такое: каждое здание пережило мародерство. Офис агентства также разграблен, зайти в него можно только через черный ход, потому что парадный еще не проверен на наличие мин".
Оккупацию АЭС вспоминает ведущий инженер службы физической защиты. Говорит, россияне были в полном снаряжении колонной с БМП и бронированными грузовиками, БТРами и танками Т-72.
Российские солдаты покидали зону отчуждения, на тралах вывозя собственную избитую технику и украденные украинские сельхозмашины вместе с легковушками местных жителей. Отступая, они забрали в плен охранявших ЧАЭС нацгвардейцев. Часть из них уже вернулись домой во время нескольких обменов осенью и зимой. Но значительное количество защитников электростанции все еще в плену, вероятно, на территории России.
В марте прошлого года украинская разведка сообщала, что оккупационные войска готовят на территории ЧАЭС теракты. К счастью, этого не произошло: никаких повреждений, которые могли бы представлять радиационную опасность, на территории электростанции не обнаружили.
Российская оккупация Чернобыльской АЭС - что известно
24 февраля 2022 года Чернобыльску АЭС захватили российские войска.
31 марта 2022 года в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что оккупанты начали выходить из территории ЧАЭС.
1 апреля 2022 года член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивную почву", загрязнили свою технику и надышались радиоактивной пылью.