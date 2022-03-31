Во время выхода военные РФ успели ограбить помещение, угнали технику и другие ценные вещи.

Российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС.

Об этом в Facebook сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Обновленная информация. На текущий момент посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится", - заявили в агентстве.

Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российские военные заставили работников станции подписать "официальные" документы, будто РФ с 24 февраля "охраняла" объект.

Во время выхода военные РФ успели ограбить помещение, угнали технику и другие ценные вещи.

Кроме того, покидая территорию ЧАЭС, террористы забрали пленных нацгвардейцев. Продолжались переговоры об обмене.

Ранее появилась информация об вероятном облучении российских военных, в том числе, рывших окопы в Рыжем лесу Чернобыльской зоны. В ответ вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала номинировать оккупантов на премию Дарвина.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что оккупанты планируют покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич.

"Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - рассказали в НАЭК "Энергоатом".

Также приводились данные о формировании для движения в сторону Беларуси еще и колонны военных РФ, которые держали в осаде город Славутич.

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