По состоянию на 13 апреля 2022 года в плену оккупантов были 169 нацгвардейцев из ЧАЭС.

На сегодня в российском плену находится 131 нацгвардеец, охранявший Чернобыльскую атомную электростанцию в день полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что сегодня в Славутиче состоялась традиционная ночь памяти в 37-ю годовщину Чернобыльской трагедии.

При этом она напомнила, что Россия использует атомные электростанции как плацдарм для сдерживания украинских войск и дальнейшего запугивания человечества, нарушая все стандарты ядерной безопасности.

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"В плену врага находится 131 нацгвардеец, который охранял Чернобыльскую станцию 24 февраля 2022 года. Уже второй год они платят своей свободой, здоровьем и жизнью за вероломство оккупантов", - подчеркнула нардеп.

Оккупация ЧАЭС и взятие в плен военных - главное

13 апреля 2022 года в то время министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявлял о ведении переговоров по обмену 169 военнослужащих Национальной гвардии, попавших в плен на Чернобыльской АЭС.

Он отмечал, что из 169 военнослужащих Нацгвардии, попавших в плен на ЧАЭС, часть находится на территории Республики Беларусь, часть – в России. Пленных нацгвардейцев удерживают в подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них отобрали все средства связи, когда они находились в плену, а затем их вывезли в Беларусь и Россию.

24 февраля 2022 года ЧАЭС захватили российские войска.

31 марта в Государственном агентстве по вопросам управления зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

1 апреля член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как после катастрофы в 1986 году. По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивную почву", загрязнили свою технику и сами надышались радиоактивной пылью.

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