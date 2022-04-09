Специалисты зафиксировали в Рыжем лесу зоны отчуждения, где россияне рыли траншеи, аномально высокие показатели радиационного состояния.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин вместе со специалистами компании посетил один из участков Рыжего леса в Зоне отчуждения, где российские военные копали траншеи и пытались строить фортификационные сооружения.

Как сообщается в Telegram-канале "Энергоатома", на месте были осуществлены замеры радиационного фона.

"На этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния", - отметили в компании.

Так, показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2-4 мкЗв/ч (микрозивертов в час), что в 10-15 раз превышает норму.

Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, которое получили оккупанты от поверхности почвы (Бета-загрязнение), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы.

Согласно сообщению, другим фактором внутреннего облучения является Альфа-загрязнение, которое формируется вследствие разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и тому подобное. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, но оккупанты копали и глубже.

При попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения.

"Таким образом, на всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь различных степеней тяжести", - информируют в "Энергоатоме".

Захват ЧАЭС оккупантами

24 февраля ЧАЭС захватили российские оккупационные войска.

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

1 апреля член Общественного совета при ГАЗУ Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как после катастрофы в 1986 году. По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и сами надышались радиоактивной пылью.

По данным Генштаба ВСУ, российских оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу в Зоне отчуждения ЧАЭС, разместили в Беларуси в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии.

До этого председатель ассоциации Чернобыльского туризма, офицер радиационной разведки, ликвидатор, эколог Сергей Мирный заявил, что российские военные, которые находились на территории ЧАЭС, могут представлять угрозу для окружающих, потому что переносят на своей одежде радиоактивную пыль. Он отметил, что не факт, что в условиях отступления у оккупантов была возможность сменить форму.

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