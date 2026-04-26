По словам адвоката, обменники часто могут работать по своим собственным "правилам", и в таких случаях важно знать, как защитить свои права.

Многие люди, которые хоть раз приносили доллары в украинские обменные пункты, могли сталкиваться с ситуацией, когда кассир отказывается принимать именно эту валюту. Иногда это касается старых или изношенных купюр, однако в отдельных случаях такие действия могут быть незаконными.

Адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий объяснила в комментарии УНИАН, почему иногда банк отказывается принимать валюту, какие доллары сейчас не принимают в обменниках и что делать с банкнотами устаревшего образца.

Почему могут отказать в обмене валюты – законные основания

Сначала юрист отметила, что все валютные операции в Украине регулируются постановлениями Правления НБУ, поэтому и вопрос о том, какие доллары не принимают в обменниках, также должен определяться этими документами.

Видео дня

При этом, согласно им, банки и небанковские финансовые учреждения не могут без объективных оснований отказывать клиентам в обмене валюты.

Но что же это за основания? Прежде всего, по словам эксперта, они связаны с качеством и подлинностью представленных купюр. Во-первых, валюта по дизайну и элементам защиты должна соответствовать образцам, утвержденным иностранными центральными банками, а во-вторых, ее подлинность должна быть подтверждена с помощью соответствующего оборудования.

Иными словами, законодательство допускает отказ в проведении обменной операции, если банкнота имеет значительные повреждения, содержит признаки подделки либо настолько изношена, что ее подлинность невозможно подтвердить.

Что касается последнего пункта, специалист отметила, что для подтверждения подлинности обычно достаточно идентифицировать основные реквизиты купюры, в частности серийный номер, а также проверить так называемые элементы защиты: водяные знаки, защитную полосу, рельефную печать, ультрафиолетовые метки и т. п.

Впрочем, хотя все эти характеристики могут служить основаниями для отказа, нельзя утверждать, что они являются объективным критерием того, какие доллары не принимают в Украине. Как уточнила Конрадий, банкноты с незначительным износом обычно принимаются, если повреждения не перекрывают элементы защиты:

"Это могут быть локальные потертости, загрязнения, отпечатки штампов или печатей, а также небольшие проколы или надрезы".

В то же время на практике, по ее словам, причины отказа нередко носят операционно-коммерческий характер, то есть обусловлены внутренней политикой банков. Об этом – ниже.

Почему банки не обменивают доллары – как это работает на самом деле

Конрадий объяснила, что, кроме формальных норм, существует также внутренняя практика финансовых учреждений, которая, в свою очередь, и влияет на то, доллары какого года не принимают в Украине.

По ее словам, банки и обменники могут устанавливать собственные правила по приему наличной валюты, учитывая спрос, риски инкассации и возможность дальнейшего обращения банкнот.

Из-за этого на практике нередко возникают трудности со старыми купюрами, в частности, бывает, что доллары 2006 года не принимают вообще.

Почему обменники не принимают доллары 2006 года (и более раннего года выпуска) – отдельный вопрос, но в целом это связано со сложностью проверки их подлинности, более высокими рисками подделок и проблемами с дальнейшим обращением.

В то же время адвокат подчеркнула, что отказ на таких основаниях не является законным, поскольку финансовые учреждения, опять же, не имеют права не принимать подлинные банкноты.

Как обменять старые доллары на новые – если купюры не принимают

Юрист привела несколько практических вариантов, как обменять старые доллары на новые в Украине, и первый из них – это так называемая процедура "инкассо":

"Банк может принять поврежденные или сомнительные в отношении обращения банкноты для дальнейшего направления в иностранный банк-корреспондент".

В то же время она отметила, что эта процедура может затянуться и предусматривать комиссию.

Также, по ее словам, возможно зачисление на валютный счет или депозит, после чего клиент может получить новые купюры, если они есть в кассе.

Отдельно она упомянула использование банковских терминалов самообслуживания, которые, как правило, проверяют валюту в первую очередь на подлинность, а не на внешнее состояние или год выпуска. В некоторых случаях это позволяет внести купюры, которые могут не приниматься даже при кассовом обслуживании.

Как защитить свои права в случае отказа

В случае отказа эксперт порекомендовала обратиться к руководителю отделения для получения письменного разъяснения причин отказа:

"С этим отказом можно подать жалобу в Национальный банк Украины – это также эффективно, это проверено. Если стучать в дверь, то она обязательно откроется".

Также она напомнила, что в Украине работает система бесплатной правовой помощи, которая может помочь без привлечения адвоката. "Конечно, это также требует времени и определенных усилий, но если для человека эти средства важны, обычно он находит возможность отстоять свои права", – подытожила юрист.

справка Мария Конрадий Адвокат, партнер юридической компании «Lawyer HUB» Специализируется на вопросах гражданского и хозяйственного права.

