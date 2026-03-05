Зеленский сказал, когда ожидается новый обмен пленными

Трехсторонняя встреча Украина-США-Россия откладывается из-за событий на Ближнем Востоке.

Следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия откладывается из-за событий на Ближнем Востоке, но Киев рассчитывает на обмен пленными, о котором предварительно была договоренность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта, в зависимости от того, что будет происходить в мире.

"Сейчас в мире еще одна война на Ближнем Востоке. Мы говорили с американской стороной – потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, – о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке. Но мы очень надеемся, что все-таки будет подтвержден обмен, о котором мы договаривались в ходе предыдущих встреч", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что обмен военнопленными – это всегда важный момент, это позитив для семей.

"Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем начать этот обменный процесс", - добавил он.

Война в Иране - другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина открыта к обмену с партнерами с Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронов-перехватчиков "Шахедов" на ракеты для Patriot.

Он также подчеркнул, что иранский режим передавал России оружие, которым она убивала украинцев. По словам главы государства, сейчас эта обеспокоенность немного уменьшилась, потому что Иран вряд ли способен что-то передавать России в данный момент. Но сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны.

По словам президента, есть опасения, что в случае длительной войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины.

