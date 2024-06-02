Судья отметил, что назначение испытательного срока лицу, которое пытается избежать мобилизации, будет несправедливым

В Чернигове во второй раз осудили мужчину за уклонение от мобилизации и домашнее насилие.

4 месяца назад Черниговский районный суд учел раскаяние уклониста и назначил ему наказание в виде испытательного срока, но после этого он так и не явился в ТЦК. Поэтому Черниговский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и приговорил фигуранта к реальному сроку заключения, говорится в приговоре Черниговского апелляционного суда.

Согласно новому приговору, уклонисту назначили наказание, предусмотренное ст. 336 и ст. 126-1 Уголовного кодекса, в виде лишения свободы сроком на три и один год.

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Прокурор отметил, что дальнейшие действия обвиняемого показали отсутствие искреннего раскаяния, которое первый суд признал обстоятельством, смягчающим наказание.

Во время заседания судья отметил, что назначение испытательного срока лицу, которое пытается избежать мобилизации, будет несправедливым и пренебрежительным в отношении защитников Украины и приведет к игнорированию получения повесток мужчинами, которые подлежат мобилизации.

По словам судьи, подсудимый постоянно совершает домашнее насилие, неоднократно привлекался к административной ответственности, не работает и злоупотребляет алкоголем.

Уклонение от мобилизации: новости

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что уклонисты имеют больше шансов погибнуть во время незаконного пересечения границы, чем попасть на войну и погибнуть там. "Очень часто криминалитет, который предлагает выезд гражданам за границу, не имеет связей на той стороне. Но для того, чтобы обезопасить себя, они могут обмануть родных уклониста, даже если он погиб на переправе, и сказать, что тот безопасно добрался до места, но просто "не желает выходить на связь", - пояснил военный.

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