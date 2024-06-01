Он пояснил, что воюет только треть из общего состава армии.

Уклонисты имеют больше шансов погибнуть при попытках незаконного пересечения границы, чем попасть на войну и погибнуть на фронте. Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он отметил, что в Украине образовались организованные группировки, которые, имея доступ к средствам массовой информации, провели систему запугиваний граждан, "навязывание, что армия - это обязательно для вас смерть". И когда это сработано профессионально, системно, это вызывает серьезный резонанс и страхи в обществе и поэтому растет спрос на то, чтобы покинуть территорию Украины, отметил Тимочко.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли реальное количество жертв при пересечении границы превышает официальные данные, он отметил, что надо иметь в виду несколько моментов.

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Очень часто криминалитет, который предлагает выезд гражданам за границу, не имеет связей на той стороне. Но для того, чтобы обезопасить себя, они могут обмануть родных уклониста, даже если он погиб на переправе, и сказать, что тот безопасно добрался до места, но просто "не желает выходить на связь", отметил военный.

Второй момент - каждый беглец имеет с собой финансовую подушку, чтобы обеспечить себе хотя бы на первых порах проживание за границей. И преступники, которые переправляют человека, всегда имеют большой соблазн эти деньги отобрать. Поэтому люди могут становиться жертвами - "в силу или внутренних конфликтов, или человек отказывается отдавать средства, или он становится нежелательным свидетелем". Поэтому, уверен Тимочко, со временем количество таких жертв будет только расти.

Как отметил военный, важно объяснять людям, что они имеют больше шансов погибнуть при попытках незаконного пересечения границы, чем попасть на войну и погибнуть на фронте.

"Потому что воюет только треть из общего состава армии, ведь огромное количество должностей обязывает обеспечивать и поддерживать те боевые подразделения, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения", - подчеркнул он.

Как уклонисты пересекают границу

Издание The Economist писало, что, по данным контрабандистов, через украинско-румынскую границу переправляют около 30-40 человек в день. В то же время в последнее время Украина значительно усилила охрану этого участка границы, поэтому некоторые из них переориентируются на горные маршруты.

По данным властей Румынии, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией.

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