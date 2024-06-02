Известно, что в первые дни своей работы в приложении произошел сбой.

В Украине продолжается период в течение которого мужчины призывного возраста должны обновить свои военно-учетные данные. Это необходимо сделать в течение 60 дней с 18 мая. Адвокат Станислав Лифлянчик рассказал "Суспільному", как обновить данные, что делать, если увидели себя в розыске и какой предусмотрен штраф за игнорирование закона.

Известно, что теперь обновить свои данные можно с помощью приложения "Резерв+". Для этого нужно авторизоваться в программе через BankID, используя аккаунт банка, в котором человек является клиентом. После чего следует уточнить свое полное имя, адрес фактического проживания, номер телефона и электронную почту. Уже на главной странице приложения человек сможет увидеть свой статус.

Однако, по словам адвоката, в первые дни после 18 мая в работе приложения произошел сбой. Некоторые из граждан, которые обновили свои данные через программу, были обозначены там как находящиеся в розыске ТЦК и СП. Однако теперь Лифлянчик отметил, что проблема решена.

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"Несколько дней назад большинство из этих людей (тех, что были указаны как находящиеся в розыске - ред.) увидели, что их данные изменились, и сегодня у них отображается, что они стоят на учете и в розыске не находятся. Это была какая-то ошибка, какой-то баг, который был просто исправлен. На сегодня рекомендации обращаться в ТЦК и СП в приложении нет", - заверил юрист.

Также обновить свои военно-учетные данные можно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или в центре предоставления административных услуг, напомнил адвокат. После того, как будет пройдена соответствующая процедура и человек будет иметь действительный военно-учетный документ, он получит специальный VIN-код, который будет вписан в этот документ.

Адвокат добавил, если гражданин, который должен обновить свои данные, не сделал это в отведенный законом срок, то будет вынужден заплатить штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что инвалиды II группы могут пойти на фронт. В новом законе о мобилизации говорится о том, что все мужчины, которые получили инвалидность после 24 февраля 2022 года (кроме военных), должны снова пройти медицинское обследование в течение 9 месяцев. Для получения отсрочки мужчина с инвалидностью 2 группы должен обратиться в ТЦК со справкой МСЭК и пенсионным удостоверением инвалида.

Также УНИАН рассказал о том, кто из студентов может быть мобилизован с 1 июня. Речь идет именно о тех студентах, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также любое образование, ниже существующего.

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