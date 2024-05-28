Отмечается, что подготовка мобилизованных и в дальнейшем будет происходить в соответствии с законодательством.

Министерство обороны Украины в комментарии УНИАН опровергло информацию народного депутата Валентина Наливайченко относительно того, что в Украине уменьшили сроки подготовки мобилизованных.

"Сроки подготовки не меняются. Все и в дальнейшем будет происходить в соответствии с законодательством: БОВП (базовая общевойсковая подготовка) - 30 суток согласно закону Украины. Профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности от 14 суток до 50 суток. После этого еще коллективная подготовка до 15 суток", - сообщили в Минобороны.

Сокращение сроков подготовки мобилизованных: что известно

Накануне народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что в Украине сокращают сроки подготовки мобилизованных с 2 месяцев до 1,5. По его словам, причина заключается в том, что в учебные центры попадает большое количество людей. Он также отметил, что новобранцев не могут отправить учиться за границу, поскольку "в Европе никогда не учили только что мобилизованных, то есть не профессиональных военных".

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Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее в Сухопутных войсках сообщили, что все 17-летние юноши должны стать на воинский учет. Там также добавили, что это обычная процедура, которая не имеет никакого отношения к военной мобилизации.

Одновременно с этим, в Минобороны опровергли информацию о том, что в приложении "Резерв+", где военнообязанные украинцы могут обновить данные, будут отправлять повестки. Там отметили, что процедура выдачи повесток четко прописана в законе.

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