По его словам, работники ТЦК столкнулись с рядом вызовов.

Военнослужащий ВСУ, майор Сергей Шовковый рассказал о службе в отделе рекрутинга и комплектования Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он с 2014 года служил в зоне боевых действий, пока ему не ампутировали ногу.

"Как проходит служба в ТЦК и СП сегодня? С 14-го года по службе, в принципе, ничего не изменилось: ТЦК как работали тогда - на мобилизацию, проведение контракта, поступления в высшие военные учебные заведения - так и сейчас все это есть. Но еще добавились большие масштабы этой работы - это во-первых. Во-вторых - это то, что должны быть в постоянной готовности к отражению повторного нападения противника", - рассказал он "Суспільному".

Кроме того, есть много новых вызовов. Первый из них - это отношение гражданского населения к представителям ТЦК. Однако офицер отметил, что это лишь часть населения.

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"Это гражданские, которые обвиняют ТЦК в том, что ТЦК - плохие, ТЦК - забирают на войну... Если почитать чаты, то нам желают "всего наилучшего", забывая о том, что главный враг не ТЦК, а главный враг - наш глупый сосед. Когда бегаешь от ТЦК, то танк от тебя бегать вражеский не будет, а заедет в твой дом. К чему это все веду? Во-первых, враг - не ТЦК. И во-вторых: сейчас в ТЦК служат те, которые прошли боевой путь и уже получили ранения, которые не в состоянии выполнять боевые задачи уже на самом "передке", - подчеркнул Шовковый.

По его словам, если не будет тыла, то и фронт посыплется, поскольку это одно целое. Военный пояснил, что общественное мнение у гражданских должно быть такое же как и у военных - все работают на одну цель.

"На - фронте украинцы, которые защищают свой дом, свою семью. В тылу - украинцы, которые помогают фронту, и это может любая помощь. Кроме нас - никто воевать за нас не будет. И это должно быть в голове каждого украинца, а украинцы - сознательная нация. Мы всему учимся быстро, есть понимание, что западное оружие нам очень помогает и это так - без дальнобойных ракет, без их вооружения, без их поставок все трудно - но мы, украинцы, очень быстро учимся, мы это все вооружение применяем максимально эффективно. И это я к чему? Основной наш потенциал - это люди". - добавил офицер.

По его мнению, победой в войне можно считать освобождение территории, возвращение всех наших пленных, а также "удаление из головы всего того, что осталось от Советского Союза, то что нам вбивалось пропагандой все эти годы". Речь идет об утверждении РФ, что Украина без нее ничего не может. Шовковый отметил, что нужно полностью разорвать отношения со страной-агрессором, как будто дальше наших границ "просто море, просто вода, ничего нет только так".

Мобилизация в Украине

29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" свои данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

Недавно президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после вступления в силу нового закона. Глава государства добавил, что понимает мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации.

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