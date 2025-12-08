Новая стратегия Metinvest Digital: перезагрузка бизнес-модели и выход на внешний рынок

Компания планирует постепенное привлечение клиентов в Италии, Болгарии и Польше, где Группа Метинвест имеет производственные и дистрибьюторские активы.

Дочерняя IT-компания Группы Метинвест, Metinvest Digital, объявила о новой стратегии развития, которая предусматривает активный выход на внешних клиентов и постепенное уменьшение зависимости от внутреннего заказа холдинга. Об этом сообщает Forbes Украина.

По словам генерального директора компании Сергея Детюка, сейчас около 90% выручки Metinvest Digital обеспечивает сам Метинвест. Но приостановка работы одного из ключевых активов холдинга, Покровской угольной группы, а также сокращение постоянных расходов в компаниях группы привели к уменьшению IT-загрузки. В первом полугодии 2025 года выручка Metinvest Digital снизилась на 8%, до 801 млн грн, а убыток составил 21,7 млн грн. В самой Группе Метинвест за этот период зафиксировано 58 млн долларов убытков.

В условиях падения внутреннего спроса Metinvest Digital начала формировать команду для привлечения новых клиентов за пределами холдинга. Сейчас на них приходится около 10% доходов компании, и их количество составляет восемь организаций, среди которых "Укртелеком", банк ПУМБ и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Руководство ставит цель утроить этот показатель в течение двух-трех лет и выйти на долю внешних клиентов в размере до 30% выручки.

Видео дня

В компании признают: монетизация IT-продуктов является нетипичной моделью для внутренних сервисных подразделений промышленных групп, однако в текущих условиях это необходимый шаг.

Для развития нового направления Metinvest Digital создала дирекцию по развитию бизнеса, которую возглавил Юрий Чернецкий. Компания объединила экспертные центры, проектный офис и подразделение внешних продаж, а также усилила направление исследований и разработок. В команде появились новые руководители, ответственные за инновации и сервисные операции. Продолжается поиск HR-директора, который должен поддержать переориентацию компании на работу с новыми рынками.

Стратегия Metinvest Digital предусматривает продажу IT-решений, созданных для внутреннего использования. В частности, компания уже демонстрирует внешним клиентам несколько ИИ-ассистентов для технической поддержки, HR-функций и юридических задач. В случае дополнительных инвестиций такие продукты могут быть адаптированы для других рынков. Также IT-компания предлагает услуги внедрения SAP-модулей, управления облачными технологиями на базе Microsoft Azure и решения по кибербезопасности.

Пока Metinvest Digital сосредотачивается на украинском рынке, но в дальнейшем компания планирует постепенное привлечение клиентов в Италии, Болгарии и Польше, где Группа Метинвест имеет производственные и дистрибьюторские активы. Выход на более широкие международные рынки пока не рассматривается из-за языковых и операционных барьеров.

Как известно, сейчас компания Метинвест Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом. Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в области RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями - ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости менять существующую инфраструктуру.