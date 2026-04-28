Становится больше молодых украинцев, которые планируют учиться в наших вузах, - Лисовой

По его словам, в этом году увеличилось количество участников, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил об итогах регистрации на основную сессию национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом глава МОН рассказал в посте в социальной сети Facebook.

"В этом году тестирование будут сдавать более 355 тысяч участников - это на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Фиксируем важную тенденцию: растет количество тех, кто планирует продолжать обучение дома и поступать в украинские высшие учебные заведения", - подчеркнул Лисовый.

Отдельно министр отметил, что более 18 тысяч участников будут сдавать НМТ за рубежом.

"Это свидетельствует о том, что эти выпускники связывают свой образовательный путь с Украиной", - добавил Лисовой.

При этом он сообщил, какие предметы чаще всего выбирали при регистрации на НМТ.

"Участники чаще всего выбирали иностранные языки, географию, биологию и украинскую литературу - дисциплины, которые они считают наиболее прикладными для своей будущей профессии", - подчеркнул министр.

Зато, по его словам, естественные науки, в частности, физику и химию, выбирали реже: физику - примерно 11 тысяч, химию - ориентировочно 3 тысячи участников.

"Это тенденция, которую мы последовательно пытаемся изменить путем обновления образовательных пространств в школах", - сообщил Лисовой.

По его убеждению, интерес ребенка к этим предметам рождается благодаря доступу к исследованиям, современному оборудованию и реальным экспериментам. Министр рассказал:

"Именно поэтому уже второй год подряд одним из приоритетов нашей политики является обновление и оснащение кабинетов естественных наук в школах. Вчера завершили сбор заявок от общин на такое обновление. В ближайшее время проведем отбор и распределим 700 млн грн. В прошлом году 106 школ получили возможность обустроить современное образовательное пространство".

Он напомнил, что основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. В ближайшее время участники получат приглашения в личных кабинетах - с датой, временем и местом проведения тестирования. Из соображений безопасности эту информацию не обнародуют заранее. Дополнительный период регистрации для тех, кто не смог подать документы во время основного этапа, продлится с 11 по 16 мая.

НМТ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в этом году предусмотрен алгоритм действий на случай отключения света и воздушной тревоги во время сдачи НМТ.

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели - в один день. Абитуриенты будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор - иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

