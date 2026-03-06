Новое правописание, отключение света и воздушная тревога: что нужно знать о НМТ-2026

В восточных и северных регионах Украины экзамен пытаются сразу проводить в укрытиях, чтобы абитуриенты не прерывались из-за воздушной тревоги.

В Национальном мультипредметном тесте будет только до трех заданий по новому правописанию, предусмотрен алгоритм действий на случай отключения света и воздушной тревоги. Об этом в эфире "Киев24" рассказала Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования.

Отвечая на вопрос о правописании 2019 года на НМТ, она рассказала, что заданий, касающихся проверки правил нового правописания, в тесте будет до трех.

"Но условия формулировки заданий, варианты ответов уже по своим формулировкам и правописанию соответствуют действующим", - отметила Вакуленко.

Если пропадет свет

На вопрос об алгоритме действий на случай, если во время теста исчезнет свет, директор УЦОЯО отметила, что работники соответствующего учебного заведения, где была создана локация для теста, будут делать все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Речь идет о работе генераторов, контактировании с поставщиками интернета и т.д.

"Если все же, даже несмотря на усилия, не удастся быстро восстановить подачу, то мы предложим участникам принять участие в дополнительной сессии", - объяснила Вакуленко.

Она также отметила, что все ответы, которые предоставляют абитуриенты, сразу сохраняются, а время фиксируется на момент, когда возникли какие-либо форс-мажоры: и отключение света, и воздушная тревога, и другие.

"Проблема решается, и только после ее решения можно продолжить оценку именно с того момента, именно с того задания, на котором мы остановились", - сказала директор.

Воздушная тревога

Вакуленко также отметила, что в случае воздушной тревоги она должна длиться не более 2,5 часов, чтобы продолжить тест сразу после нее, а не переносить экзамен на следующий день.

"Как мы видели в прошлом году, многие из абитуриентов даже после такой длительной тревоги просят продолжить оценку, ведь хотят получить результат. И пункты тестирования, наши временные экзаменационные центры часто идут навстречу абитуриентам, и такую оценку проводят, чтобы все вышли из оценки с результатами", - рассказала она.

Директор УЦОЯО также подчеркнула, что в восточных и северных регионах Украины экзамен пытаются сразу проводить в укрытиях, чтобы абитуриенты не прерывались из-за воздушной тревоги.

Регистрация на НМТ в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Украине стартовала регистрация на НМТ, которая продлится до 2 апреля. Заявку на регистрацию можно подать на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня, а дополнительная - с 17 по 24 июля. НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели - в один день.

В прошлом году на НМТ зарегистрировались более 312 тысяч участников. Из них более 20 тыс. сдавали тест за рубежом во временных экзаменационных центрах, действовавших в более чем 30 странах мира.

Перечень предметов НМТ остается неизменным: абитуриенты будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор - иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

