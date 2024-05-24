После того, как 18 мая в Украине вступил в силу закон "Об усилении мобилизации", Нацполиция рассказала, в каких областях обнаружили больше всего лиц, нарушающих правила воинского учета. В частности ТЦК и СП передали в полицию информацию о 94,5 тысячи человек и есть данные, что из этих 94,5 тысяч найдены и доставлены в ТЦК 20 031 человек. К примеру, из 38 282 человек, которые нарушают правила воинского учета на Днепропетровщине, уже найдено и направлено в ТЦК и СП более 5,5 тысяч человек.

Важно знать, что на сегодня также вступил в силу закон об усилении штрафов за нарушение норм воинского учета. В нем есть некоторые изменения, на которые стоит обратить внимание: в случае нарушения норм воинского учета полиция имеет право осуществлять административный арест на три часа.

Алгоритм выглядит следующим образом: полиция имеет право проверить военно-учетный документ лица. Если будет выявлено нарушение, или полицейские увидят, что лицо находится в розыске, то будет происходить принудительный привод в ТЦК и СП. Видео дня

После 18 июля 2014 года, когда истечет 60 дней, отведенных на обновление данных, ТЦК и СП будут формировать соответствующие списки граждан и передавать их в органы Нацполиции. После этого полиция будет пытаться осуществить привод лица в ТЦК.

Стоит отметить, что это будет происходить именно по адресу регистрации места жительства или по тем данным, которыми владеют ТЦК и полиция. Если полиции не удается осуществить принудительный привод, то дальше ТЦК отправляет человеку письмо-требование. На выполнение этого требования есть десять дней. Если за это время требование будет проигнорировано, то данные об этом – факт того, что лицо не явилось по требованию, ответ от полиции о том, что привод осуществить не удалось, и факт нарушения правил воинского учета – передаются в Административный суд с просьбой лишить человека права на управление транспортным средством.

Интересно также то, что ни в одном нормативно-правовом акте не указана обязанность брать повестку.

Речь лишь об обязанности прийти в место и время, указанные в этой повестке. На сегодня уже есть прецеденты привлечения к административной ответственности именно за отказ получения повестки, но в судебном порядке это оспаривается.

В любом случае, нужно быть осведомленными в теме ваших прав и обязанностей. И уметь защищать свои права – ведь каждая ситуация носит индивидуальный характер.

Марко Коломоец, руководитель юридической компании KSK LAW GROUP