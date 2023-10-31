Морские пехотинцы Вооруженных Сил Украины получили пять надувных моторных лодок при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Плавсредства уже успешно отработали в Херсонской области в составе батальона разведки морской пехоты и были использованы в спасательной операции по эвакуации раненых бойцов.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот "Армии дронов".

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Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.