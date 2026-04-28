На фоне недавних сообщений о постановке женщин на воинский учет важно уточнить, какие нормы законодательства действуют сейчас.

В последние годы в украинском обществе неоднократно поднималась тема возможной мобилизации женщин, особенно на фоне недавней ошибки в базе "Оберег", из-за которой туда были внесены данные сотен украинок. И хотя с 1 мая никаких новых изменений не предполагается, важно понимать, кто из женщин является военнообязанным на сегодняшний день и кто может попасть под мобилизацию в экстренном случае.

Разберемся, какие категории женщин подлежат мобилизации в Украине и что может измениться в мае 2026.

Мобилизация женщин в Украине – текущие правила

По украинскому законодательству воинский учет для женщин ведется не повсеместно, а распространяется только на представительниц определенных профессий, прежде всего в сфере медицины и аптечного дела. Так, например, выпускницы медицинских и фармацевтических вузов автоматически оказываются в системе учета, если подходят по возрасту и состоянию здоровья.

Весь процесс во многом стал автоматизированным: учебные заведения передают данные о своих выпускницах в территориальные центры комплектования (ТЦК), после чего информация через определенное время вносится в электронные реестры.

В результате женщину могут поставить на воинский учет даже без личного обращения. Те же, кто впервые получает такие уведомления, нередко начинают паниковать, полагая, что началась мобилизация женщин-медиков, но на деле все проще.

Важно понимать, что постановка на военный учет женщин 2026 года – это не то же самое, что призыв на службу. Речь идет лишь о фиксации данных о потенциальных специалистах на случай экстренной необходимости. То есть понять, каких женщин могут призвать во время мобилизации, можно именно по тому, вписано ли их имя в соответствующие реестры.

Причем если женщина не имеет военно-учетной специальности, постановка на учет для нее остается добровольной и осуществляется по собственному желанию.

Мобилизация женщин в Украине в 2026 году – возможные изменения

Хотя в обществе много говорят о том, что мобилизация в Украине для женщин может начаться в любой момент, подобные утверждения на данный момент не имеют под собой никаких оснований. Закон действительно допускает возможность привлечения женщин к военной службе, однако это возможно только при определенных условиях и лишь на добровольной основе.

На практике же, если и говорить о том, каких женщин призывают в армию в Украине, то это в основном касается медицинских работников. Но даже тогда речь не идет об их автоматическом призыве; это лишь возможность их привлечения к выполнению отдельных обязанностей при наличии на то реальной необходимости (что решает в каждом конкретном случае управление местных ТЦК).

В подавляющем большинстве ситуаций женщины продолжают свою гражданскую работу и лишь формально числятся в резерве системы учета.

Недавние сообщения о том, что женщин якобы объявляют в розыск ТЦК или ставят на учет без видимых причин (то есть, без соответствующей специальности), объясняются техническими сбоями в электронных реестрах или проблемами с обменом данными между разными ведомствами. По закону такие уведомления не означают, что человека мобилизовали, и не обязывают немедленно идти служить.

Таким образом, по состоянию на 1 мая 2026 года женщин ставят на воинский учет только по ограниченному перечню профессий, а о том, будет ли мобилизация женщин в Украине – следите на УНИАН.

