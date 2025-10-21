Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения.
Как сообщает корреспондент УНИАН, за закон "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный №14128) проголосовало 317 народных депутатов.
Согласно ему продлен с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.
То есть речь идет о его продлении до 3 февраля 2026 года.
Также Рада продлила до февраля 2026 года и срок всеобщей мобилизации.
За закон "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный №14129) проголосовало 315 нардепов.
Этим законом также на 90 суток продлена и всеобщая мобилизация в Украине.
Продление военного положения в Украине
Как сообщал УНИАН, это уже 17-е голосование в Верховной Раде за продление военного положения и всеобщей мобилизации.
25 июля президент Украины подписал законы, которыми был продлен срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября.
Ранее президент Владимир Зеленский в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро сказал, что Украина хочет иметь справедливый мир, спокойствие без мобилизации и военного положения, однако пока идет война и действует этот режим, продолжается мобилизация.