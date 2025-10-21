Действие продлено на 90 суток с 5 ноября 2025 года до февраля 2026 года.

Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за закон "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный №14128) проголосовало 317 народных депутатов.

Согласно ему продлен с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

То есть речь идет о его продлении до 3 февраля 2026 года.

Также Рада продлила до февраля 2026 года и срок всеобщей мобилизации.

За закон "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный №14129) проголосовало 315 нардепов.

Этим законом также на 90 суток продлена и всеобщая мобилизация в Украине.

Продление военного положения в Украине

Как сообщал УНИАН, это уже 17-е голосование в Верховной Раде за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

25 июля президент Украины подписал законы, которыми был продлен срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро сказал, что Украина хочет иметь справедливый мир, спокойствие без мобилизации и военного положения, однако пока идет война и действует этот режим, продолжается мобилизация.

