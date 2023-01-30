В связи с широкомасштабной войной против России в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 февраля 2023 года. Всеобщей мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, призывают украинцев в Вооруженные силы через вручение повестки. Впрочем, повестки есть разные. УНИАН разобрался, какие бывают повестки, чем отличается повестка нового образца, а также кто может вручать повестки и при каких обстоятельствах.
Ранее мы уже рассказывали, какой будет мобилизация в Украине 2023, о ее правилах и особенностях.
- Какие бывают повестки-виды документов
- Где и кто имеет право вручать повестку
- Неявка в военкомат-какие есть наказания за игнорирование повестки
Какие бывают повестки - виды документов
Вручение повестки не всегда означает, что человека сразу отправят на учебу или на фронт. Это прежде всего делается, чтобы уточнить учетные данные. Согласно украинскому законодательству есть 4 вида повесток.
- Повестка для уточнения учетных данных
Такую повестку призывнику вручают, чтобы уточнить сведения о его личности, семейном положении, месте работы и прочее. Результат такой проверки может быть разный: при определенных условиях человека могут освободить от службы в армии или же дать отсрочку от призыва на срочную военную службу.
- Повестка для прохождения медкомиссии
Эта повестка обязывает призывника пройти медицинское обследование. После него выдают документ с заключением военно-врачебной комиссии, где указывают, пригоден или непригоден человек к военной службе.
- Повестка-призыв в ВСУ
Такая повестка - это вызов в военкомат для призыва на военную службу. В документе указывают срок, в который нужно явиться, и перечислено, что нужно взять с собой. Это паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужная карточка и мобилизационное предписание (при наличии).
Повестки для призыва могут вручаться даже без предварительного медосмотра, но медкомиссия должна быть проведена обязательно.
- Мобилизационное распоряжение
Такую повестку вручают, если человек прошел медицинскую комиссию и признан пригодным для военной службы. В документе отмечают, что нужно обязательно явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.
Также с января 2023 года начали выдавать повестки нового образца. Они отличаются тем, что вместо военкоматов у них указаны территориальные центры. Также увеличилось количество документов, которые надо принести: кроме паспорта, военного билета и прописного нужен также идентификационный код. Еще один пункт повестки нового образца - военнообязанный будет нести ответственность, если не явится без уважительной причины.
Где и кто имеет право вручать повестку
В законе не указано, где именно нужно вручать повестку. Поэтому этот документ могут выдать в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины - например, могут вручить повестки на улице, на работе, дома. Но приводить человека в военкомат силой - запрещено.
Напомним, что повестку могут вручать:
- работники органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
- должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- руководители ЖЭКа, ОСМД.
Чтобы вручить повестку, сначала устанавливают лицо, которому она вручается. Поэтому в военное время нужно всегда иметь при себе документы и предоставлять их для проверки уполномоченным лицам. На основании удостоверения личности и выписывается повестка.
Повестка должна быть вручена лично в руки - под роспись получателя. Если в повестке есть ошибки, то можно в присутствии свидетелей отказаться от ее получения или оспорить в суде.
Неявка в военкомат - какие есть наказания за игнорирование повестки
Наказание за игнорирование повестки может быть административным или уголовным. За игнорирование первого или второго вида повестки применяется административная ответственность - от 100 до 200 тысяч рублей. Если проигнорировать повестку третьего или четвертого вида наступает уголовная ответственность - ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы от 3 до 5 лет.