Кого будут мобилизировать в первую очередь - объясняет УНИАН.

24 февраля в Украину вторглись военные силы РФ. На следующий день Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране, а 15 марта было объявлено о запуске второй волны мобилизации. Многие украинцы не могут разобраться будут ли призывать всех мужчин во время второй волны, и кому нужно становиться на учет.

Что такое всеобщая мобилизация и кого не могут призвать

Общая мобилизация - это пополнение Вооруженных Сил Украины новыми военнослужащими по всей территории страны. Общая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления в государстве. В такое время мобилизации подлежат все граждане (преимущественно мужчины), которые могут исполнять воинский долг.

Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет. Но призывать будут не всех, а лишь необходимое для ВСУ количество солдат.

Не подлежат мобилизации следующие категории граждан:

признанные непригодными к службе по решению медкомиссии;

мужчины и женщины, которые были на период военных действий, забронированы за органами государственной власти;

родители трех и больше детей;

отцы-одиночки и матери-одиночки;

родители ребенка с инвалидностью;

опекуны ребенка-сироты;

народные депутаты;

опекуны недееспособных лиц.

Общая мобилизация 2022: возраст призывников

Общей мобилизации подлежат военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в первую очередь призовут людей с опытом в военном деле.

Мужчин в возрасте от 18 до 27 лет в первую очередь призовут в армию. Мужчины от 27 до 45 лет попадут в штаб, а старше 45 будут работать с документами.

Какие есть волны мобилизации

Закон Верховной Рады "О мобилизации" определяет четыре волны мобилизации.

Первая волна - призвали оперативный резерв - бывших военнослужащих, которые имели боевой опыт или служили по контракту. Вторая волна (проходит сейчас) - призываются военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту. Третья волна - будут призваны офицеры запаса - военнообязанные, которые закончили военные кафедры ВУЗов. Четвертая волна - все жители страны, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Будут ли военнослужащие отправлены на передовую

Резервисты, которые уже проходили военную службу ранее, будут сразу направлены в воинские части без подготовки. Граждане Украины, которые не проходили военную службу, сначала будут мобилизированы на обучение в центры ВСУ. Обучение в зависимости от специальности займет 7-20 дней.

Если вас отправили на передовую без подготовки, об этом можно сообщить на горячие линии 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99.

Будут ли мобилизированы женщины

Пока ни одна женщина без согласия не была призвана на военную службу. Женщины могут быть призваны, если они находятся на военном учете и если наблюдается дефицит определенных специальностей в ВСУ. Пока что такой необходимости нет.

Военный учет для переселенцев

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на военный учет при переезде из родного города по месту фактического проживания. После этого они могут быть мобилизированы и в дальнейшем направлены в учебные центры или воинские части.

Будет ли проводится срочная военная служба на период мобилизации

Срочная военная служба на период общей мобилизации проводиться не будет. Военнослужащие срочной службы сейчас проходят службу в частях обеспечения и тыловых частях.

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