Заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, насколько реально в начале осени внесение законопроекта о демобилизации.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев оценил работу нового закона о моби лизации после вступления его в силу 18 мая. В частности, влияние на процесс мобилизации, понимание мобилизационных возможностей для обороноспособности страны и перспективы демобилизации.

В эфире телемарафона депутат отметил, что новый закон о мобилизации был принят для того, чтобы внести изменения в ряд законов, которые в Украине регулируют не только мобилизационный процесс, но и другие сопровождающие процессы.

"Я считаю, здесь нужно смотреть, прежде всего на цифры от наших Вооруженных Сил, от Генерального штаба по мобилизации. Насколько я знаю, то цифры по количеству мобилизованных за последние месяцы после вступления закона в действие, увеличились в разы. Из того, что слышим от Министерства обороны, они достаточно положительно оценивают работу этого закона. Конечно, есть много еще недостатков, которые нужно исправлять. Они исправляются на уровне подзаконных актов, на уровне постановлений КМУ по вопросам мобилизации, в том числе. Но, в принципе, все работает", - акцентировал Чернев.

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Он добавил, что все видят как хорошо работает "Резерв+", который дает понимание мобилизационных возможностей для обороноспособности страны.

"Люди сегодня больше все же доверяют онлайн инструментам, чем ТЦК и в этом есть определенная вина самих ТЦК. Но, выполняется та же задача, которую ставило Минобороны перед собой, разрабатывая законопроект с которым мы работали. Это прежде всего понять мобилизационный резерв, который есть в Украине. Потому что очень много данных было не обновлено, было в старом виде, где-то на бумажках, они были утеряны на временно оккупированных территориях. Сейчас процесс идет, думаю, он будет улучшаться постоянно", - отметил Чернев.

Также заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, насколько реально в начале осени внесение законопроекта о демобилизации.

"У нас была встреча с представителями Министерства обороны и Генштаба, мы как раз хотели услышать их позицию относительно этого будущего законопроекта. Есть положительная динамика. Действительно, цифры (мобилизации-УНИАН), которые есть на сегодня за май и, думаю, что за июнь, они будут поразительно больше, чем до принятия закона о мобилизации. Но, должна сохраниться такая же тенденция в течение нескольких месяцев, чтобы говорить о постоянных цифрах. Для того, чтобы понимать, что можно говорить о демобилизации", - отметил Чернев.

Он добавил, предварительно есть договоренность, что надо посмотреть по результатам летних месяцев, как будет идти мобилизационный процесс.

"Если цифры сохранятся, то можно говорить об обсуждении вопроса или разработке законопроекта, который должно разработать Министерство обороны по вопросам демобилизации", - сказал Чернев.

Мобилизация в Украине - детали

На днях представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин информировал, что около 2,3 млн украинцев уже обновили свои данные через приложение "Резерв+". По его словам приложение активно используется военнообязанными, призывниками и резервистами, что позволяет оценить мобилизационные возможности страны. Лазуткин отмечал, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", - пояснил он.

Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая.

Следует отметить, что изначально обновленный законопроект о мобилизационных мероприятиях содержал положение о демобилизации военнослужащих через 36 месяцев службы, однако затем пункт об увольнении с военной службы решили убрать. Такое решение было принято для того, чтобы не ослабить украинскую армию во время полномасштабной войны против страны-агрессора.

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