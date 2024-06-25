Соответствующий законопроект касается, в частности военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными в военное время.

В Верховной Раде Украины предлагают расширить круг военнообязанных до 25-летнего возраста для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Речь идет о зарегистрированном в парламенте законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (№11379) авторства ряда депутатов от разных фракций и групп.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно ныне действующей редакции Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста не подлежат военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу.

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"Однако, что делать с теми, кто эту подготовку или службу не проходил, - не определено. В частности, на практике, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно годному, направляют на ВВК", - говорится в тексте.

Так, законопроектом предлагается установить, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" № 3633-IX от 11.04.2024 года, в случае признания их годными к военной службе.

Мобилизация в Украине - детали

Ранее народный депутат Федор Вениславский, который является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что сейчас в Украине не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет.

По его словам, никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50 лет, по его мнению, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет.

В то же время депутат добавил, что мужчины в возрасте 18-25 лет могут быть призывниками или военнообязанными. И в последнем случае их мобилизация возможна.

По словам Вениславского, призывниками считаются те мужчины, которые не служили в Вооруженных силах Украины, не проходили военно-врачебную комиссию, не были признаны там пригодными или непригодными к службе и не имеют военной кафедры.

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