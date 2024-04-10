В комитете надеются, что норма в 36 месяцев будет возвращена парламентом, если он хочет проявить политическое лидерство в этом вопросе.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз прокомментировала решение об исключении из законопроекта о мобилизации положения, которое устанавливало демобилизацию через 36 месяцев службы.

"Непосредственно ключевой новостью, я думаю, является то, что по обращению главнокомандующего ВСУ, министра обороны, правительства на председателя ВРУ, который в свою очередь обратился на Комитет, была снята норма об увольнении с военной службы во время действия военного положения", - заявила Фриз в комментарии "Суспільному".

Как отметила народный депутат, в редакции, которая была проголосована в первом чтении, норма звучала следующим образом: 36 месяцев непрерывной военной службы и увольнение, по решению Ставки верховного главнокомандующего.

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"Комитет рассматривал этот блок только в контексте решения Ставки и было принято решение о том, что это неконституционно, что сроки и вопрос увольнения - прерогатива Верховного главнокомандующего, было оставлено, что 36 месяцев непрерывной военной службы, по указу президента. Вроде того, как со срочниками", - сказала Фриз.

Также член оборонного комитета подчеркнула, что 9 апреля соответствующая норма была снята с рассмотрения. "Мотивация, что это обратились военные, аргументация и также рекомендация о конечных положениях указана, что правительство должно разработать соответствующий законопроект о ротациях, увольнении и медико-социальном восстановлении", - добавила она.

Фриз также отметила, что "отсутствие четкого алгоритма увольнения с военной службы во время действия военного положения является негативным фактором, который влияет на вопрос мобилизации и способствует увеличению количества уклонистов".

"Люди должны понимать и власть должна честно говорить с людьми относительно алгоритмов призыва, выкладывая туда не только меры воздействия, а в том числе и мотивационные факторы и механизмы увольнения", - отметила Фриз.

Нардеп надеется, что норма в 36 месяцев будет возвращена парламентом, если он хочет проявить политическое лидерство в таком общественно-резонансном вопросе, как мобилизация.

Демобилизации нет в законопроекте о мобилизации

Вечером стало известно, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта.

Народный депутат Федор Вениславский сообщил, что с такой просьбой в Раду обратился Кабинет министров. Эти вопросы должны нормировать отдельно, в другом законопроекте.

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