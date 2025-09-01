Будут фиксироваться мероприятия оповещения, проверки документов и раздачи повесток гражданам.

Представители Территориальных центров комплектования и социальной защиты с сегодняшнего дня в обязательном порядке фиксируют свою работу на улицах с применением боди-камер. Как сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, оборонное ведомство централизует систему видеофиксации для ТЦК и СП.

В частности, Минобороны начало развитие специальной ИТ-системы, чтобы унифицировать и централизовать процесс видеофиксации мероприятий оповещения.

Видео дня

"С сегодняшнего дня представители ТЦК и СП согласно поручению Министра обороны в обязательном порядке должны фиксировать свою работу с помощью боди-камер", - отметил Мойсюк.

В связи с этим, новая система предусматривает реализацию следующих задач:

закупку унифицированных камер;

создание централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных;

использование ПО (программное обеспечение - УНИАН) для быстрого анализа записей.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Командование Сухопутных войск отчиталось об ответственности военнослужащих и работников ТЦК и СП за нарушения. Утверждалось, что в августе 198 из 218 инцидентов (91%) связанных с ТЦК оказались фейками и манипуляциями.

Отмечалось, что информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства.

Позже министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что все работники ТЦК с 1 сентября будут носить боди-камеры. Если будет допущено нарушение правил фиксации, то предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг должен позволить обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

Вас также могут заинтересовать новости: