Верховная Рада приняла закон, которым, в частности, разрешается бронирование предприятиями военнообязанных работников, которые не имеют военно-учетных документов, не уточнили данные или находятся в розыске.

Соответствующий закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения был принят во втором чтении 272 голосами народных депутатов.

Согласно проекту закона, бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или он не состоит на воинском учете, или не уточнил персональные данные, а также если такой работник находится в розыске ТЦК.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Ранее забронировать работника, который находится в розыске, было невозможно. Право на бронирование имели только военнообязанные, которые находятся на воинском учете, имеют официальное трудоустройство, уточнили свои военно-учетные данные и не находились в розыске.

В сентябре 2025 года Кабинет министров обновил основания для бронирования работников на период мобилизации и военного времени. Так, правительство разрешило бронирование 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах теперь применяется на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

