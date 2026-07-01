Мобилизация отца-одиночки из Кривого Рога: чем завершилась резонансная история

Мужчину, который самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь, отпустили домой.

В Кривом Роге, благодаря общественному резонансу, отпустили домой мобилизованного мужчину, который самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь. Об этом сообщил на брифинге Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что его представитель в Днепропетровской области Алексей Урлаткин лично пообщался с мужчиной, который рассказал, что его отпустили для решения вопросов, касающихся ребенка, и оформления необходимых документов.

"Сегодня утром его отпустили. На данный момент он вместе со своей дочкой", – подчеркнул Лубинец.

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По словам омбудсмена, были проанализированы все юридические документы этого мужчины.

"На мой взгляд, его права были нарушены, поскольку он дважды официально обращался в комиссию с просьбой о получении отсрочки от мобилизации, имея на руках решение суда, в котором было признано, что дочь проживает с ним, и предоставил документы, подтверждающие, что мать официально выехала за пределы нашей страны", – сказал Лубинец.

По его данным, мать девочки пересекла границу еще в 2023 году и не поддерживает связь с ребенком. Омбудсман отметил, что, несмотря ни на что, мужчине дважды отказали в оформлении отсрочки.

Лубинец подчеркнул, что сотрудники ТЦК очень часто пытаются сделать все, чтобы не предоставить законную отсрочку от мобилизации. По его словам, в данном случае в решении суда четко было указано, где и с кем проживает ребенок, поэтому у отца автоматически есть полное право на оформление отсрочки, но это не было сделано "именно из-за отказа сотрудников ТЦК".

Что предшествовало

Несколько дней назад стало известно, что в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь. Ребенка некому было забрать из детсада, поэтому ее оставила у себя заведующая детским учреждением.

СМИ сообщали, что мужчина находился в розыске ТЦК. По его словам, он дважды подавал документы на отсрочку, однако получал отказ.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию и отметили, что у мужчины не было оснований для получения отсрочки.

В частности, в ТЦК объяснили, что в решении суда о расторжении брака, предоставленном мужчиной, отсутствует абзац о факте нахождения несовершеннолетнего ребенка на его иждивении.

Право на отсрочку от мобилизации для отцов-одиночек

В рамках всеобщей мобилизации украинские мужчины призывного возраста получают повестки и могут поступить на службу в ВСУ. Однако некоторые категории мужчин могут получить отсрочку.

По словам адвоката Андрея Карпенко, право на отсрочку имеет отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей. В частности, абзацем пятым ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Юрист отметил, что в последнее время мужчины доказывают факт самостоятельного воспитания детей в судебном порядке.

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