В Гоструда объяснили, могут ли отказать в работе без военно-учетных документов

В службе отметили, что часть 2 статьи 22 КЗоТ Украины запрещает необоснованный отказ в приеме на работу.

Работодатель может отказать гражданину в трудоустройстве в случае непредоставления военно-учетного документа, и такой отказ будет считаться обоснованным. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда в Facebook.

В Гоструда объяснили, что часть 2 статьи 24 КЗоТ Украины прямо не указывает на то, что гражданин обязан представить военно-учетный документ при заключении трудового договора.

Однако там напомнили о Порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487. В соответствии с пунктом 34, с целью ведения персонального воинского учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют проверку у граждан Украины при приеме на работу (обучение) наличия военно-учетного документа.

"Прием на работу (обучение), постановка на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после постановки их на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов", – говорится в сообщении.

В то же время часть 2 статьи 22 КЗоТ Украины запрещает необоснованный отказ в приеме на работу. Речь идет об отказе, который не имеет под собой каких-либо мотивов или оснований, не касающихся квалификации или профессиональных качеств работника, или по другим основаниям, не предусмотренным законом.

"Следовательно, при заключении трудового договора гражданин обязан предоставить соответствующий военно-учетный документ, а отказ работодателя в случае его непредоставления будет считаться обоснованным", – резюмировали в Гоструда.

