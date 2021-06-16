Инвестировавшие в создание легальных казино в Украине международные операторы игорного бизнеса недоумевают, почему в нашей стране по-прежнему процветает теневой сектор.

Об этом свидетельствует содержание пресс-конференции руководства компании Storm International по итогам первого месяца работы принадлежащего ей казино Shangri La в Киеве.

Так, Майкл Боттчер, британский бизнесмен и основатель компании выразил удивление тем, что любой таксист знает, где находятся нелегальные казино, о вот о легальных они и не слышали - ведь таким заведениям нельзя рекламироваться.

Боттчер утверждает, что в Shangri La был случай, когда менеджер "теневого" киевского казино пришел в это заведение, чтобы вернуть "своих" бывших игроков.

Бизнесмен считает жестким украинское законодательство для легальных операторов игорного бизнеса. К тому же, закон не защищает их от "теневиков", которые уклоняются от налогов.

Боттчер напомнил, что казино платит 18% налога на прибыль, 10% валового игрового налога, 19,5% налога на выигрыш и 1,5% военного сбора. Кроме того, государство стремится обложить налогами игроков.

Как считает исполнительный директор компании Storm International Даррен Кин, из-за таких шагов бюджет Украины рискует остаться без поступлений, ведь иностранцы не приедут в нашу страну.

"Они (иностранные игроки, - Ред.) могут полететь еще в 5-6 стран, где есть казино. Везде они заберут выигрыш себе. Но не в Украине. Едете в Украину – отдаете 20 % налога на выигрыш. Это огромный барьер, который тормозит развитие индустрии", – сказал он.

Также препятствием для приезда иностранных гостей называют лимит в 50 тыс. грн, который установлен для ставок в казино в наличной форме.

Майкл Боттчер убежден, что у Украины есть хороший шанс стать "казино-хабом". Но для этого необходимо снять коррупционные риски и решить проблему подпольных казино.

"Сделайте более дружественные законы для бизнеса по азартным играм и закройте нелегальные казино. Мы приносим "белые" миллионы инвестиций, а есть нелегальный бизнес, который воротит "черными" миллионами – это порождает коррупцию на миллионы", – заявил бизнесмен.

По оценкам экспертов, Украина из-за теневого игорного сектора теряет колоссальные суммы.

Председатель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса" Елена Мочалова приводит шокирующие масштабы теневого игорного бизнеса: одна нелегальная сеть приносит 0,5 млрд грн прибыли ежемесячно, а всего таких сетей насчитывается порядка 2 тыс.

Для сравнения - общая сумма поступлений от продажи лицензий на ведение легальной игровой деятельности за все время действия соответствующего разрешительного закона едва превысила 636 млн грн.

Эксперты считают, что правоохранители и государственный регулятор в лице КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) должны занять более жесткую позицию в отношении "теневых" игровых операторов.

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Автор: Иван Бойко