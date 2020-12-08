Как отмечается в публикации, в 2012 году Иванющенко вынудил бывших владельцев мажоритарной доли в рынке "Столичный" "уступить" контрольный пакет в рынке "Столичный" его британской компании Goodlight Capital Ltd, не озаботившись тем, чтобы рассчитаться за переписанные на него доли.

Находящийся в розыске экс-соратник беглого президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко руками своего ставленника в Украине Александра Стельмаха, на которого он якобы переписал часть своих активов, создает инвестору проблемы при завершении сделки о покупке киевского оптового рынка "Столичный".

Об этом идет речь в публикации издания "Реалист".

Как отмечается в публикации, в 2012 году Иванющенко вынудил бывших владельцев мажоритарной доли в рынке "Столичный" "уступить" контрольный пакет в рынке "Столичный" его британской компании Goodlight Capital Ltd, не озаботившись тем, чтобы рассчитаться за переписанные на него доли.

После бегства Иванющенко за границу, он, по данным журналистов, переоформил собственность Goodlight Capital Ltd якобы на подставных южноафриканских собственников, а в 2018 на еще одного зиц-владельца - украинца Александра Стельмаха.

В этом же году, сообщает "Реалист", Стельмах выступил формальным продавцом контрольного пакета "Столичного", когда рынком заинтересовался серьезный зарубежный инвестор с активами в Украине. Между сторонами, по их данным, была заключена сделка, подписаны соответствующие юридические документы, и Стельмаху был даже перечислен аванс со стороны инвестора.

Однако вскоре после этого ставленник Иванющенко в лучших традициях "лихих 90-х", как подчеркивают в публикации, "ушел в отказ", якобы забыв о подписанном договоре и полученных деньгах. И, по их данным, вместо предусмотренной заключенным соглашением передачи управления рынком инвестору, поставил директором рынка "Столичный" своего человека - Рустема Абдукадырова, якобы известного, как "куратора вооруженной группировки, устроившей стрельбу в Броварах".

В "Реалисте" отмечают, что инвестор закономерно посчитал такие действия людей Иванющенко мошенничеством, и в результате сегодня против Александра Стельмаха открыто уголовное производство по соответствующей статье. А судом, отмечается в публикации, принято решение арестовать его долю (а по сути - долю Иванющенко) в рынке Столичный, якобы чтобы не дать подельникам возможность ее дальнейшего переоформления.

"На сегодня известно, что инвестор не намерен отступать, и собирается защищать уже вложенные в "Столичный" инвестиции всеми предусмотренными законом способами", - говорится в публикации "Реалиста".

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Автор: УНИАН