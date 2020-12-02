В течение последних двух недель уровень поддержки карантина выходного дня уменьшился с 49 до 44%.

58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, в то же время 40% - против этого.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября.

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Указывается, что в течение последних двух недель уровень поддержки карантина выходного дня уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49 до 54%). Лишь 34% украинцев ожидают, что в результате реализации проекта уменьшится распространение коронавируса, зато 64% ​​- не согласны с этим.

В то же время, поддержка введения «жесткого карантина» (локдауна) выросла с 36 до 42% (количество противников уменьшилось с 61 до 55%). Аналогично, выросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% опрошенных поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).

Как проводился опрос

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Карантин в Украине

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введения до конца ноября карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часа для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Автор: Константин Гончаров