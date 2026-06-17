Кроме 'боевых' Шабунин получал большие деньги от связанных с ним организаций

Только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТрО Шабунин получил более 900 тыс. грн.

Виталий Шабунин ежемесячно получал до 200 тыс. грн в качестве индивидуального предпринимателя от Центра противодействия коррупции (ЦПК) и благотворительной организации "100% жизни". Об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения.

"Я получал средства как предприниматель – на ФОП. Консультационные услуги. Это достаточно большие суммы. 100–200 тысяч гривен в месяц – в зависимости от периода", – сообщил Шабунин.

По его словам, средства он получал от ЦПК, где он является соруководителем и соучредителем, а также от одной из крупнейших благотворительных организаций "100% жизни". Последнюю возглавляет Дмитрий Шерембей, который также является членом правления ЦПК, сообщило УНН.

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Вместе с тем руководительница службы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян, комментируя выступление Шабунина на заседании ВСК, подчеркнула, что он с первых дней пребывания Рустема Умерова на посту министра обороны предлагал свою партнершу Дарию Каленюк в качестве заместителя. А после отказа Минобороны быть инструментом влияния его общественной организации Шабунин начал критиковать министра, отметила Давитян.

Как известно, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ.

По данным ветерана российско-украинской войны Владимира Бойко, только за время фиктивной службы в 207-м отдельном батальоне ТрО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых". К делу в отношении Шабунина приобщены материалы об уклонении от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции, председателя координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрия Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207-м отдельном батальоне ТрО, отметил ветеран.

Недавно Шабунин "списался" с военной службы из-за ухудшения состояния здоровья.

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