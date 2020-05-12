В Кривом Роге врач выписал из больницы 15 больных COVID-19

За самовольную выписку инфицированных коронавирусом пациентов главного врача уже отстранили от должности.

В Кривом Роге Днепропетровской области главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Об этом сообщается на странице управления прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета в Facebook.

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Отмечается, что с 29 апреля 21 пациент и 6 медработников учреждения находились в самоизоляции в здании 4-й горбольницы, поскольку ранее контактировали с больной женщиной.

У всех них взяли тесты, а 6 мая пятерых человек перевели на лечение в инфекционную больницу, одного человека - в 7-ю больницу. А остальных 15 пациентов, несмотря на то, что у них подтвердили COVID-19, выписали на амбулаторное лечение.

За самовольную выписку указанных пациентов главврача 4-й горбольницы отстранили от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией.

Всем выписанным предложили стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время уже туда переведена.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 мая зафиксировано 16 023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.