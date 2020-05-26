Коронавирус в Украине и мире: самое важное на утро 26 мая

В мире на сегодня зафиксировано почти 5,5 млн эпизодов заражения, а в Украине лабораторно подтверждены более 21 тысячи случаев COVID-19.

В Украине постепенно смягчают карантинные ограничения, хотя во всем мире все еще бушует пандемия. В Минздраве заявили, что Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19.

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Коронавирус в мире - статистика

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по данным на утро 26 мая общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 346 232 человека. В то же время, выздоровели 2 231 738.

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 495 061 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 662 302), Бразилия (374 898), Россия (353 427), Великобритания (262 547), Испания (235 400), Италия (230 158), Франция (183 067), Германия (180 600) и Турция (157 814).

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине по состоянию на утро 26 мая зафиксировано 21 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных (+21 за сутки), 7 575 пациентов выздоровело (+341 за сутки).

За сутки было зафиксировано 339 новых случаев коронавирусной болезни. При этом, в Украине фиксируют рост динамики распространения коронавируса. Вчера сообщалось о 259 новых зараженных, поэтому сегодняшние данные выше на 80 случаев.

20% от всех инфицированных коронавирусом в Украине - медики

В Минздраве признали, что медицинская система Украины не была готова к эпидемии, и это стало причиной высокого процента заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на сегодня коронавирус подтвержден у 4112 медиков.

Черновицкая ОГА: регион находится на стадии "плато" по коронавирусу

В Черновицкой облгосадминистрации заявили, что регион находится на стадии "плато" по показателям больных коронавирусом.

Черновицкая область пострадала от эпидемии больше всего. За сутки 25 мая в области подтвердили еще 18 случаев заражения, было исследовано почти 300 новых образцов. Таким образом, общее число заболевших сейчас составляет 3101 пациент.

В Александровской больнице произошел пожар

В Киеве произошел пожар в Александровской больнице - медицинском учреждении, где лечат, в том числе, больных коронавирусной инфекцией. Спасатели уточнили, что огнем повреждены электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв. метра.

Главный врач больницы Людмила Антоненко заявила, что первоначальная версия о коротком замыкании проводки не подтвердилась. Зато специалисты говорят, что это был умышленный поджог.

Экзамены на карантине

В Министерстве образования и науки считают возможным проведение экзаменов с 1 июня в помещениях вузов - при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более десяти человек.

Коронавирусный скандал в Днепре

В Днепре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу. Лабораторию обвинили в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Теперь временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.

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