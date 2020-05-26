Пожар в Александровской больнице Киева: главврач заявила о поджоге (фото)
Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала подробности сегодняшнего пожара в медучреждении, где лечат больных коронавирусной инфекцией.
Об этом она написала на странице в Facebook.
"Сегодня, около 18 часов вечера, произошел пожар в одном из корпусов Александровской клинической больницы г. Киева. Задымление распространилось по всему этажу. Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу. Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар", - написала врач.
По ее словам, первоначальная версия о коротком замыкании проводки не подтвердилась. Зато специалисты говорят, что это был умышленный поджог, уточнила Антоненко.
"К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время приведем все в порядок и отремонтируем. Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция", - отметила главный врач.
Ранее УНИАН сообщал о пожаре на территории Александровской больницы столицы.
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