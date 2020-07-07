Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 июля
Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время, в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 537 487 человек, выздоровели 6 283 332 человек. В целом подтверждено 11 592 259 случаев заболевания.
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Лидером по количеству больных остаются США – 2 935 008 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 623 284 больных, Индия потеснила Россию на третьем месте антирейтинга – 697 413 случаев, в РФ – 686 777, в Перу – 305 703.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.
Наибольшее количество больных COVID-19 вчера было обнаружено во Львовской и Закарпатской областях и в Киеве.
Украинцы за рубежом
После инцидента в Греции украинцам объяснили, как избежать проблем во время путешествий. Кроме того, МИД Украины просит авиакомпании остановить продажу билетов в страны, не пускающих украинских туристов, и для путешественников без подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения.
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