У семерых сотрудников Закарпатской ОГА выявлен коронавирус
У семи сотрудников Закарпатской областной государственной администрации обнаружили COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
«С начала пандемии коронавируса у семи работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пятеро работников заболели на прошлой неделе.
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«Контактные лица установлены. Дезинфекция помещений проведена», - отметили в пресс-службе.
Кроме того, председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об ужесточении карантинных мер в помещении учреждения.
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 28 апреля в Закарпатской области зафиксировано 387 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее стало известно о вспышке заболевания в медицинском учреждении в Мукачево.
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