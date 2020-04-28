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У семерых сотрудников Закарпатской ОГА выявлен коронавирус

18:20, 28 апреля 2020
Общество
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В Закарпатской ОГА - вспышка COVID-19 / фото zak-kor.net

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

«С начала пандемии коронавируса у семи работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пятеро работников заболели на прошлой неделе.

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«Контактные лица установлены. Дезинфекция помещений проведена», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об ужесточении карантинных мер в помещении учреждения.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 28 апреля в Закарпатской области зафиксировано 387 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее стало известно о вспышке заболевания в медицинском учреждении в Мукачево.

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