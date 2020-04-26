На Днепропетровщине медики будут получать отдельные премии за лечение коронавирусных пациентов (видео)
Студентов-медиков и интернов к борьбе с коронавирусом привлекать не будут. Нет такой потребности.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится в сюжете ТСН.
По его словам, медработников в Украине вполне хватает. Всем им будут платить по три дополнительные зарплаты ежемесячно.
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Доплаты за риск внедряют для своих медиков и на местном уровне. На Днепропетровщине ежемесячные премии - от 4 до 8 тысяч гривен - будут получать полтысячи специалистов. Из областного бюджета на это уже выделили восемь миллионов гривен.
"Сумма выплат зависит от количества часов и дней, которые соответствующий сотрудник отработал, работая с COVID-19, а также от оклада, который получает сотрудник", - прокомментировал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Как сообщал ранее УНИАН, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины утвердил доплаты медикам, которые борются с COVID-19, в размере до 300% от заработной платы.
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