В Винницкой области из-за обнаруженного у женщины коронавируса пришлось изолировать сразу два села

На территории всего района усилили карантинные меры.

В Винницкой области из-за подтверждения коронавирусной болезни у жительницы Крыжопольского района пришлось закрыть на карантин сразу два населенных пункта.

Об этом в Facebook рассказал председатель райгосадминистрации Владимир Скалий.

По его словам, заболела жительница села Высокая Гребля, она находится в нетяжелом состоянии. "Лечение проходит дома под контролем семейных врачей. Сейчас устанавливается круг контактных лиц, у всех них будет осуществлен отбор образцов для ПЦР исследования", - уточнил чиновник.

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"Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принят ряд соответствующих решений, в частности относительно запрета въезда-выезда в села Высокая Гребля и Андрияшевка и усилении карантинных мероприятий и контроля на территории всего района", - рассказал он.

В связи с этим председатель РГА призвал всех жителей района соблюдать требования карантина и без лишней надобности не выходить из дома, ограничив круг контактов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Виннице от коронавируса выздоровел первый пациент.

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